Scontri vicino Olimpico: sequestrato anche grosso coltello

Sequestrato anche un grosso coltello, usato per tagliare il sushi, durante i disordini di stamattina tra tifosi nei pressi dello stadio Olimpico di Roma. Il materiale, tra cui mazze, bastoni, cacciavite e caschi, è stato ritrovato dalle forze dell'ordine sul luogo degli scontri e lungo le vie di fuga.

Dopo gli scontri tra tifosi è stato arrestato un capo ultras della Lazio e non un tifoso romanista come detto in precedenza.

Altri due tifosi, romanisti, che si sono fatti refertare per ferite lacero contuse, presso un ospedale della Capitale, sono stati condotti negli uffici della Digos e la loro posizione è al vaglio. Continuano le indagini per individuare gli altri responsabili degli scontri anche grazie alla visione deli video della Polizia Scientifica. Non si esclude che, nelle prossime ore, ci saranno altri soggetti fermati



Riproduzione riservata © Copyright ANSA