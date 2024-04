Valle del Sacco, entra nel vivo la bonifica permanente

Entra nel vivo l'azione di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito Arpa 2 a Colleferro, nella Valle del Sacco. Oggi, in occasione della partenza dei lavori, il sopralluogo del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, accompagnato dagli assessori Elena Palazzo e Fabrizio Ghera, dai tecnici della direzione Bonifiche e Ciclo dei Rifiuti e dal direttore di Arpa Lazio, Tommaso Aureli.

"Il sito su cui stiamo intervenendo fa parte del Comprensorio Industriale di Colleferro - ha spiegato la responsabile della Direzione Bonifiche e Ciclo Rifiuti della Regione Lazio, Wanda D'Ercole - Il progetto prevede l'escavazione dei rifiuti presenti e dei terreni fino al raggiungimento degli strati idonei alla posa del pacchetto di impermeabilizzazione del bacino e degli interventi di messa in sicurezza permanente".

L'area all'interno della quale è in corso la bonifica è la stessa in cui nel 2005, in seguito al rinvenimento di alte concentrazioni di esaclorocicloesano in campioni di latte prelevati presso aziende zootecniche, veniva decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza socio-economico-ambientale.

Inizialmente il territorio interessato è stato quello dei Comuni di Colleferro, Segni e Gavignano in provincia di Roma, e dei Comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, in provincia di Frosinone. L'area è stata successivamente estesa fino a comprendere un'estensione totale di oltre 72 km quadrati. Da allora, l'intera zona ha vissuto una profonda crisi economica, con la fuga di numerose aziende e la mancanza di nuovi investimenti.



