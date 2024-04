Scontro tra bus a Roma: 7 feriti, anche una bimba

C'è anche una bimba di pochi mesi tra i passeggeri rimasti feriti in un incidente che ha coinvolto un mezzo di Roma Tpl e uno dell'Atac a Roma. Secondo le prime ricostruzioni un bus della Roma Tpl ha urtato un mezzo dell'Atac finendo poi su un marciapiede. Secondo quanto si apprende alcuni passeggeri nello scontro sarebbero rimasti feriti: un paio sul bus dell'Atac, e cinque su quello della Roma Tpl, compresa la bimba di pochi mesi giunta in ospedale in codice rosso. Sembra che il conducente della Roma Tpl, per cause ancora d'accertare, abbia perso il controllo del mezzo. Lo schianto si è verificato in via Cesare Castiglioni, vicino al capolinea di Monte Mario.





