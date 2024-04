Operazione 'Alto Impatto', polizia assedia Casermone

È legata alla sparatoria del mese scorso in pieno centro a Frosinone tra due gruppi albanesi.

Ed ha preso di mira i santuari dello spaccio nel capoluogo. Un vero e proprio assedio quello realizzato oggi dalla Polizia di Stato impiegando oltre 100 unità tra il personale della Questura di Frosinone, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e Campania, i Cinofili di Nettuno coadiuvati da un elicottero del Reparto Volo di Pratica di Mare.

Nel corso dell'operazione sono stati effettuati posti di controllo nei punti strategici della città: Viale Parigi, Viale Madrid, Via Monti Lepini, in più strade del quartiere Cavoni, all'esterno dell'Agenzia delle Entrate, in piazzale Pertini, in piazzale Kambo, in via Marittima, in Via Aldo Moro, in Piazza De Matthaeis, in Viale Roma. Ma anche tra i caseggiati popolari della città dove si concentra lo spaccio.

È lì che la Polizia ha voluto mandare il segnale più forte.

Compiendo 7 perquisizioni mirate. Gli uomini del questore Domenico Condello hanno trovato una serie di nascondigli per la piccola consegna al minuto e sequestrato varie dosi di stupefacente. Hanno scoperto 9 alloggi popolari occupati in maniera abusiva: hanno emesso un'immediata diffida mentre altri 4 appartamenti sono stati già restituiti all'Ater. Altra droga è stata trovata in un locale commerciale nella zona sud del capoluogo.

Nel corso dell'operazione sono state identificate 460 persone, tra cui 30 extracomunitari; controllati 300 veicoli; trovate e sequestrate tre armi detenute in maniera illecita e per questo una persona è stata denunciata.



