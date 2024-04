Omicidio Thomas: in Aula medico legale,"colpo molto preciso"

Il colpo di pistola che ha ucciso il 19enne Thomas Bricca è stato esploso con estrema precisione da una distanza di quasi venti metri, ha perforato il cranio attraversandolo da una parte all'altra per andare a finire la sua corsa sopra la tettoia posta su una porta delle case nella località "Girone" di Alatri. Lo ha riferito oggi nel corso della terza udienza del processo per l'assassinio del giovane avvenuto la sera del 30 gennaio 2023, il medico legale Giorgio Bolino nominato dalla Procura di Frosinone per effettuare l'autopsia. Per il medico, il colpo fu preciso e devastante, colpì la fronte ed a nulla valse l'intervento chirurgico al San Camillo nel tentativo di salvarlo.

Nel corso dell'udienza sono stati ascoltati alcuni testimoni che la sera del delitto si trovavano in un agriturismo di Veroli per festeggiare un compleanno. Al quale sostengono d'essere stati anche i due imputati Roberto Toson e suo figlio Mattia, anche oggi assenti davanti i giudici della Corte d'Assise di Frosinone. Uno dei testimoni, amico di Mattia Toson, ha raccontato di essere andato anche lui alla festa ma solo molto tempo dopo l'inizio. Perché era a casa quando un vicino gli disse che c'era stata una sparatoria nel Girone e che il possibile bersaglio era Mattia Toson. Per questo motivo andò all'ospedale di Alatri scoprendo che invece il ferito era Thomas Bricca. Mattia arrivò trafelato e solo più tardi - ha aggiunto il teste tra vari "non ricordo".

Sono stati sentiti anche due testi che parteciparono alle risse scoppiate ad Alatri alla vigilia dell'omicidio di Thomas e che ne sarebbero state l'antefatto. Il primo si è avvalso della facoltà di non rispondere, il secondo ha risposto alle domande delle parti ricevendo non poche contestazioni. Si torna in aula prossimo 3 maggio.



