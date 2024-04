Cassonetti in fiamme al Portense, Ama farà denuncia

Quattro cassonetti in fiamme nella notte a Roma in zona Portuense. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri del nucleo Radiomobile e della stazione Eur. I secchioni sono andati a fuoco in quattro diverse strade: via dei Colli Portuensi, via Raffaele Battistini, via Folchi e via Ramazzini. Da chiarire le cause. Non sarebbero stati trovati al momento inneschi. Non si esclude nessuna pista compresa quella del dolo. Il personale territoriale Ama sta effettuando le necessarie verifiche volte ad accertare e quantificare i danni e provvedere alla sostituzione, se e ove necessario, dei cassonetti che non dovessero essere più regolarmente fruibili.

L'azienda sta inoltre formalizzando denuncia verso ignoti presso le Autorità di Pubblica Sicurezza.



