Un uomo di 65 anni S.F. è morto questa sera per le ferite riportante nella caduta da una scala sulla quale stava sistemando una pianta su un terreno di sua proprietà in via Le Rase nella zona bassa di Frosinone.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha immediatamente chiesto l'intervento di un'eliambulanza per il trasferimento del paziente nella Capitale.

Il 65enne però è deceduto prima dell'arrivo dell'elicottero.





