Al via a Tarquinia la mostra PAGINEaCOLORI

La mostra intitolata PAGINEaCOLORI si inserisce nell'ambito della 18esima edizione del festival della letteratura illustrata e delle arti visive, e sarà inaugurata domani alle 16 a palazzo Bruschi Falgari di Tarquinia, in provincia di Viterbo.

In esposizione le tavole di alcuni gioielli della letteratura illustrata italiana e straniera, realizzate da 13 artisti e artiste che hanno dato forma, voce, aspetto e colore, al camminare, inteso come metafora perfetta della crescita, della ricerca di una direzione, di un "muoversi verso", i complessi processi evolutivi che determinano il passaggio dall'infanzia all'età adulta.

Associati alla mostra altri due eventi satelliti che apriranno e chiuderanno l'evento: Domani prima dell'inaugurazione, il laboratorio del "Signor Capitomboli" dedicato ai bambini tra i 6 e gli 11 anni (iscrizione obbligatoria scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com) con lo scrittore, giornalista e autore di giochi Beniamino Sidoti. In chiusura domenica 28 aprile, alle 16.30 si svolgerà una camminata per bambini e famiglie attraverso un percorso che partendo da palazzo Bruschi Falgari arriverà al Parco delle Mura, dove saranno letti alcuni passi dei libri esposti.

All'evento finale parteciperanno alcuni studenti dell'IISS "Vincenzo Cardarelli" di Tarquinia, che, grazie al progetto di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) avviato anche quest'anno, cureranno al mattino gli itinerari guidati di visita della mostra.

Il festival PAGINEaCOLORI organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia, UniCoop Tirreno e Regione Lazio, si avvale del contributo di Isam Srl e della collaborazione con l'associazione di promozione sociale Dandelion, l'IISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia e la Società Tarquiniense d'Arte e Storia.



