Il Giubileo sarà anche un cammino, eventi sulla Romea Strata

Il Giubileo 2025 prevede non solo gli appuntamenti spirituali e culturali che si terranno a Roma ma anche un cammino per arrivare nella sede della cristianità. Prendono il via dunque anche i progetti della 'Romea Strata'. "Nella pagina dedicata al Giubileo, sul sito romeastrata.org, sono a disposizione vari approfondimenti e strumenti per trasformare questo cammino in una vera esperienza formativa", informa l'ente.

Come fossero dunque passi verso la porta santa, le tappe individuate nel cammino verso il Giubileo sono definite Miliarium (luoghi significativi lungo il cammino): sono 20 luoghi che daranno diritto ad un timbro speciale sulla credenziale per certificare il cammino fino al Testimonium a San Pietro. I miliarium non saranno attivi solo per il Giubileo. Per ottenere un miliarium bisogna aver percorso almeno due tappe, a piedi o in bicicletta, indipendentemente dal chilometraggio delle stesse, purché consecutive geograficamente e temporalmente.

La percorrenza delle tappe viene dimostrata dai timbri che verranno apposti alle credenziali lungo il percorso: Tarvisio, Cercivento, Venzone, Aquileia, Concordia Sagittaria, Venezia, Padova, Monselice, Rovereto, Vicenza, Verona, Montagnana, Badia Polesine, Nonantola, Fanano, Pistoia, Fucecchio, Abbadia S.

Salvatore, Bolsena, Bassano Romano. A fronte dell'ottenimento di 3 miliarium, il pellegrino potrà richiedere il Testimonium finale, il documento che ufficializza il compimento del pellegrinaggio fino alla città eterna recandosi, a Roma presso la Basilica di San Pietro.

Molti sono gli eventi in programma per celebrare e prepararsi al Giubileo, come ad esempio i pellegrinaggi per i giovani con itinerari dai 2 ai 4 giorni nelle regioni attraversate dalla Romea Strata. Una delle iniziative riguarda i volontari. La Fondazione Homo Viator - San Teobaldo grazie alla Romea Strata e alla Fabbrica di San Pietro, organizza, forma e ospita i volontari che saranno di supporto al personale della Basilica di San Pietro per l'accoglienza dei pellegrini che giungono in Piazza al termine del loro cammino.



