Giubileo: metro Ottaviano, Cipro e Spagna, nuovo look entro 2024

Cambiano volto tutte le stazioni della metro A: le prime tre, cioè Spagna, Ottaviano e Cipro, saranno completate prima del Giubileo. Le altre saranno pronte tra la metà e la fine del 2026. E' quanto hanno annunciato oggi in conferenza stampa in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e il dg di Atac Alberto Zorzan. Spagna, per consentire il restyling, rimarrà chiusa dal 15 luglio al 3 ottobre, mentre Ottaviano tra il 22 luglio e il 9 settembre. Cipro invece potrà rimanere aperta anche durante le lavorazioni.

Per il rifacimento delle stazioni, ha spiegato Gualtieri, si userà il sistema del project financing, cioè risorse private che si ripagano con la pubblicità che sarà esposta all'interno delle stazioni stesse. L'investimento è di 45,2 milioni, di cui 40 servono a ristrutturare 23 stazioni, di cui tre appunto entro il Giubileo. In generale, sono 55 i milioni di fondi Giubileo, di cui 9,8 di finanziamento pubblico, che porteranno ad avere tutte le 27 stazioni della A completamente rinnovate.

A Spagna, ha spiegato Patanè, "sarà realizzato a vicolo del Bottino un giardino verticale, una parete verde in corrispondenza della facciata d'ingresso. Nel corridoio d'accesso ci sarà un controsoffitto specchiato per amplificare gli spazi di percorrenza e riflettere la luce, mentre le coperture dei cavidotti saranno sostituite con elementi di disegno. Il mezzanino della stazione sarà caratterizzato dalla presenza di luci led colorate, i cui colori potranno essere modificati e programmati a seconda del periodo dell'anno o delle iniziative speciali".

Nelle stazioni di Spagna, Cipro e Ottaviano è previsto un sistema d'illuminazione del tipo 'bianco dinamico', ha illustrato ancora l'assessore, che simula la luce naturale del giorno, durante l'intera giornata: più calda al mattino e più fredda a mezzogiorno. Sarà inoltre ridisegnato il sistema segnaletico, e sono stati progettati nuovi arredi come sedute, cestini e portagiornali. Nelle stazioni di Spagna e Ottaviano arriverà un nuovo sistema di pavimentazione, realizzato in moduli in PVC personalizzabili nelle dimensioni, colori e texture. A Cipro l'intervento più vistoso sarà quello sulla piazza ipogea, con maxischermi, ledwall e aree immersive.





