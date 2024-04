Distrugge negozio della compagna e la aggredisce, arrestato

Questa mattina a Prossedi i carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con i militari dell'Arma di Maenza, hanno tratto in arresto un uomo di 58 anni residente a Ceccano, in provincia di Frosinone, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il cinquantottenne, mentre era all'interno dell'attività commerciale della compagna, una donna di 55 anni anche lei residente a Ceccano, ha dapprima danneggiato per futili motivi alcune suppellettili presenti nel negozio e, successivamente, ha aggredito la cinquantacinquenne, strattonandola e spingendola.

Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato presso l'abitazione del fratello, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



