Al Festival del Riciclo il labirinto della Bottega di Spiritree

Sensibilizzare allo spreco attraverso le arti. Educare, intrattenere e creare una coscienza a tutto campo sui temi green mettendo in luce lo scarto come risorsa creativa. Sostenere l'ambiente, praticare il risparmio, sviluppare il talento e delineare nuovi scenari e stili di vita sostenibili. Sono gli obiettivi di Riscarti, il festival di riciclo creativo, giunto all'XI edizione.

Tra le opere che saranno esposte a La Vaccheria all'Eur dal 13 al 28 aprile, ci sarà anche l'installazione "Empatia" della Bottega di Spiritree.

"Si tratta di un labirinto dal percorso unico senza trucchi, nè inganni - spiegano gli ideatori e realizzatori Marco Giammetti e Carol Hendrickson, fondatori della Bottega di Spiritree - dove il visitatore entrando incontrerà scarpe diverse davanti alle quali soffermarsi per intuire chi le possa aver portate e per immaginare le diverse esperienze di vita. Il cammino tortuoso porta al centro del labirinto dove fermarsi e riflettere". Lo spirito dell'opera, aggiungono gli ideatori, viene ben sintetizzato da una frase attribuita a Luigi Pirandello: "Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere, mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io.

Vivi i miei dolori, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno ha la propria storia. e solo allora mi potrai giudicare".

Spiritree, la cui sede dell'omonima associazione culturale è alla Garbatella, è nata nel 2002 per coniugare teatro gestuale e arti visive, con particolare attenzione alla scultura e all'uso creativo della carta.



