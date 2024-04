Accusato di abusi su studenti, prof licenziato dalla Diocesi

Un ex insegnante di religione e diacono di 49 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di cinque studenti di un liceo scientifico di Latina, agli arresti domiciliari, è stato licenziato dalla Diocesi pontina.

"L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Latina comunica che ha provveduto al licenziamento del dipendente per compromissione del rapporto fiduciario", si legge nella nota.

"Il provvedimento è stato adottato al termine, e nel pieno rispetto, delle procedure previste in questi casi dalla legislazione italiana a tutela e garanzia dei lavoratori, procedure che, in casi di particolare complessità, esigono adeguata tempistica. Per la complessità delle valutazioni i tempi sono stati necessariamente lunghi: sono stati valutati fatti emersi a seguito dei controlli interni effettuati sull'attività operativa dell'Istituto, avviati l'estate scorsa, e già sottoposti alla valutazione della magistratura. All'atto della contestazione disciplinare, il lavoratore risultava già sospeso dall'impiego da luglio 2023, quando venne sottoposto dal Tribunale di Latina a una misura cautelare personale per fatti non riguardanti il suo rapporto presso l'Istituto".



