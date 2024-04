Senza patente e assicurazione, maxi multa a un motociclista

Fermato dalla polizia locale per un controllo, il conducente di una moto è stato trovato senza patente, assicurazione e revisione. E' accaduto a Roma in via di Capannelle, all'altezza di via Appia Nuova.

Gli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico erano impegnati in uno dei posti di controllo di polizia stradale, predisposti sul territorio dal Comando Generale quando hanno fermato il 52enne. Alla richiesta di documenti, l'uomo ha iniziato a tergiversare, ma di lì a poco gli agenti hanno potuto appurare che era in realtà sprovvisto di qualunque documento necessario alla guida. A suo carico sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 6000 euro, oltre al sequestro del mezzo in quanto privo di assicurazione.



