Per la Giornata del Mare in calendario a Gaeta il Blue Forum

Dal 10 al 13 aprile, in occasione della Giornata del Mare, si terrà a Gaeta il 3° Summit nazionale sul Blue Forum 'Investiamo nell'Economia del Mare' che prevede eventi, approfondimenti e confronti, tutti dedicati alla promozione, alla tutela e alla valorizzazione del mare e delle sue economie. Lo rende noto il Ministero per le Politiche del mare.

In occasione della Giornata del Mare che si celebra l'11 aprile sono previsti, tra gli altri, anche gli interventi del presidente del Senato Ignazio La Russa, del ministro del Turismo Daniela Santanchè, del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. L'evento è patrocinato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

"Il mare non è solo storia e presente: è soprattutto il futuro", spiega il ministro. "L'utilizzo intelligente e sostenibile di questa straordinaria risorsa della natura può diventare il nuovo motore di crescita delle economie povere, a cominciare dalle regioni del Mezzogiorno d'Italia, proiettate in un Mediterraneo che cambia".

Il Blue Forum è organizzato dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina e la sua Azienda Speciale InforMare in collaborazione con Unioncamere, Assonautica Italiana, Ossermare e Blue Forum Italia Network.



