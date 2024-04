Maxi blitz a Tor Bella Monaca, 5 arresti per droga e denunce

Cinque arresti per droga, 15 denunce, oltre 500 persone identificate, controllati 140 veicoli, di cui 3 rimossi, una patente di guida ritirata, verifiche in 7 esercizi commerciali e per 4 di questi è stata disposta la chiusura per impiego di manodopera irregolare. E' il bilancio dell'operazione interforze scattata stamattina a Tor Bella Monaca, quartiere alla periferia di Roma troppe volte stretto tra degrado e criminalità. Tra le strade interessate: via dell'Archeologia, via Mitelli, via Cochi, via Quaglia, via Scorza, largo Ferruccio Mangaroni, via Camassei, via Aspertini e via Santa Rita da Cascia.

Durante l'attività gli investigatori hanno effettuato cinque arresti per droga, 4 persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari ed è stato eseguito un ordine di carcerazione per cumulo pene.

Inoltre, sono state denunciate 7 persone per occupazione abusiva, altre 7 per allacci abusivi e una denunciata per omessa vigilanza vlt; ancora, 7 persone sono state accompagnate all'Ufficio Immigrazione per regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale. Infine, si è provveduto a rimuovere 12 carcasse di veicoli abbandonati, all'installazione e al ripristino degli impianti di illuminazione volti alla riqualificazione delle aree interessate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA