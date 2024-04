Al via il nuovo programma di alternanza scuola lavoro di Acea

Al via da oggi il progetto 2024 di alternanza scuola lavoro del Gruppo ACEA, ora definito dai programmi ministeriali "Pcto" (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). Il nuovo format, denominato "GenerAzione per la Transizione - Clima ed Energia", è dedicato alla formazione e all'orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro. Il percorso, nato in collaborazione con il Consorzio Elis in continuità con i programmi precedenti ("GenerAzione Digitale" e "GenerAzione 2030"), ha raggiunto la settima edizione e coinvolge 180 studenti di undici istituti tecnici e licei di diverse Regioni in cui il Gruppo è presente, come Lazio, Toscana, Umbria, Campania. Quest'anno l'iniziativa è stata, inoltre, estesa ai figli del personale.

Il progetto fornisce ai giovani l'opportunità di incontrare da vicino le società del Gruppo presenti sui territori, con l'obiettivo di consentire anche l'approfondimento e la conoscenza delle aziende e dei relativi business. Gli studenti parteciperanno a una giornata di lavoro durante la quale saranno guidati dal personale ACEA, per elaborare un project work sulla transizione energetica. La sessione di lavoro, un hackathon, consentirà agli studenti di confrontarsi con sfide e problemi concreti adottando metodologie di project management e si concluderà con la presentazione di soluzioni innovative e sostenibili, che saranno premiate per originalità e fattibilità.

Anche quest'anno sarà messo a disposizione dei ragazzi un modulo specifico sull'orientamento ai mestieri del futuro per approfondire le competenze dei profili professionali più richiesti, come strutturare il proprio curriculum e affrontare con maggiore consapevolezza i colloqui di selezione.

Il percorso "GenerAzione per la Transizione - Clima ed Energia" è in linea con le politiche di Acea in ambito sociale volte a contribuire alla formazione delle nuove generazioni, fornendo loro strumenti efficaci per una scelta professionale consapevole e informandoli al contempo sui temi del cambiamento climatico.



