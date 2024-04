Banca Finnat, l'utile 2023 balza a 13,2 milioni di euro

Banca Finnat chiude il 2023 con utile netto di gruppo in salita da 4,4 milioni a 13,2 milioni, con un incremento del 199%. Lo si legge in una nota secondo cui il margine di intermediazione è passato a 84,8 milioni rispetto ai 67,9 milioni del 2022 grazie alla crescita del margine d'interesse "principalmente per effetto dell'aumento dei tassi a breve che ha consentito di realizzare maggiori interessi attivi riferiti agli impieghi verso la clientela ed agli investimenti in titoli di stato presenti nel portafoglio della banca".

Le masse totali del gruppo si attestano a 17,6 miliardi mentre le rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie si riducono a 1,3 milioni rispetto ai 3,4 milioni dell'anno precedente.

Il cda ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo unitario per azione pari ad 0,035.



