Autismo e moda, l'associazione Modelli si Nasce sfila a Roma

Ragazzi autistici saliranno per la prima volta in passerella a Roma grazie all'incontro tra il Campidoglio e l'Associazione Modelli si Nasce, che offre a questi giovani la possibilità di svolgere percorsi formativi per avviarli alla carriera di modelli e fotomodelli, in collaborazione con l'Accademia del Lusso.

L'assessore dei Comune di Roma ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda Alessandro Onorato ha ospitato, nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, la presentazione del programma di eventi sul tema moda e autismo in Campidoglio.

Il programma comprende una mostra fotografica, realizzata grazie alla partnership con Accademia del Lusso che ha messo a disposizione una docente di Styling per coordinare il lavoro assieme agli studenti del corso, e una fotografa di moda per la realizzazione di uno shooting ispirato ai film di Wes Anderson.

La mostra, dal titolo "Autistic City - Exploring youth different minds unique world", sarà ospitata nel museo capitolino di Palazzo Braschi dal 23 al 28 aprile. Il secondo evento è una sfilata che si terrà il 4 maggio nella sala della Protomoteca in Campidoglio e sarà ispirata al film "L'uomo che cadde sulla Terra", diretto da Nicolas Roeg e interpretato da David Bowie.

Per l'occasione sono state coinvolti designer e brand come No Waste di Giovanni Crescenzi, Le Gallinelle di Wilma Silvestri, Italo Marseglia, Rossorame, Nicola Setaro, Leonardo Valentini e Corto Moltedo. La sfilata sarà composta da sei quadri moda.

"Questi eventi - ha detto Onorato - ci dicono quanto la moda possa essere inclusiva e di rottura di stereotipi arcaici escludenti. Per questo abbiamo portato la sfilata evento in Campidoglio e l'abbiamo sostenuta. Un sogno che si realizza per i ragazzi che sfileranno, immergendosi totalmente in una prima esperienza conoscitiva del mondo del lavoro. Questo progetto è la dimostrazione che con l'impegno si possono abbattere muri e Roma torna a indicare la via al Paese intero".

"Troppo spesso - ha ricordato la presidente di Modelli si Nasce, Silvia Cento - l'autismo è approcciato con diffidenza o paura. Ringrazio l'assessore Onorato e Accademia del Lusso che ci hanno sostenuto in questa piccola rivoluzione culturale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA