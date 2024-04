Un uomo di 56 anni è stato accoltellato durante una lite con un condomino ieri ad Anzio.

Sul posto la polizia che ha arrestato l'aggressore per tentato omicidio. Si tratta di un 46enne italiano. Il ferito, colpito con una coltellata alla schiena che gli avrebbe perforato il polmone, è stato portato in ospedale in gravi condizioni.





