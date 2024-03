Traffico in A1, auto prende fuoco salvi i tre a bordo

Traffico intenso ma scorrevole, vento forte da Frosinone fino a Caserta, l'esodo di Pasqua procede senza particolari problemi sul tratto di Autostrada che attraversa la provincia di Frosinone.

L'unico problema di rilievo è stato quello registrato a ridosso del casello di Pontecorvo-Castrocielo sulle corsie che portano a Nord, dove un'auto con tre persone a bordo ha preso fuoco avvolgendo in pochi minuti l'abitacolo e distruggendo completamente il mezzo. Automobilista e passeggeri hanno fatto in tempo a mettersi in salvo e chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cassino con un'Auto Pompa Serbatoio che ha consentito di circoscrivere e controllare le fiamme.

Per consentire le operazioni di spegnimento, la corsia interessata è stata chiusa per circa mezzora senza particolari ripercussioni sul traffico. Sul posto anche la Polizia Stradale di Frosinone ed il personale di Società Autostrade.



