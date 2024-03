Pasqua, aumenta la sorveglianza su abbazie in Ciociaria

"Alla luce dei recenti eventi internazionali i controlli, che già erano elevati, sono stati ora ulteriormente intensificati. Abbiamo previsto misure molto vaste su tutta la provincia di Frosinone con un'attenzione massima sui luoghi di maggiore presenza dei turisti soprattutto nei siti religiosi che sono particolarmente emblematici e significativi in questo giorni di Pasqua": lo ha detto il questore di Frosinone Domenico Condello, facendo il punto sulle misure adottate a tutela dei potenziali obiettivi di attentati in Ciociaria.

Già negli anni scorsi, in occasione di altre minacce terroristiche, nel periodo pasquale la Questura aveva disposto una sorveglianza rafforzata sulle abbazie di Montecassino e Casamari e sulla Certosa di Trisulti.



