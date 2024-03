Pasqua: aperte aree archeologiche Ostia e Fiumicino

Porte aperte ai visitatori, per le festività pasquali, nelle aree del Parco archeologico di Ostia antica. Domani l'Area archeologica ed il Castello di Giulio II ad Ostia Antica, ed a Fiumicino, rispettivamente l'Area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano, il Museo delle Navi e la Necropoli di Porto, saranno aperti al pubblico secondo i consueti orari.

Il giorno di Pasquetta i siti del Parco saranno eccezionalmente aperti al pubblico ciascuno secondo il proprio orario e biglietto.

Dal 1 aprile entra in vigore l'orario estivo per l'Area archeologica di Ostia Antica, con ingresso fino alle ore 18 e chiusura alle ore 19 ed il nuovo orario di apertura dell'Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano, con ingresso fino alle ore 16 e chiusura alle ore 17.

Martedì 2 aprile saranno chiuse al pubblico, per differimento del giorno di chiusura settimanale, l'Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano, La Necropoli di Porto all'Isola Sacra e il Museo delle Navi di Fiumicino. l'Area archeologica di Ostia Antica e Castello di Giulio II saranno regolarmente aperti. Inoltre, dopo la protezione invernale, si completeranno oggi le operazioni di scopertura dei mosaici ostiensi.

Tra gli altri, il mosaico di Anfitrite e di Scilla nelle Terme di Nettuno, quelli del Piazzale delle Corporazioni e del Regio V, nella Domus dei Capitelli di Stucco.



