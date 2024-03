Cresce smog a Roma per polveri sahariane, superati limiti Pm10

Peggiora la qualità dell'aria a Roma, con il superamento dei limiti di Pm10, per effetto dell'arrivo delle polveri sahariane, un fenomeno che interessa oggi e nei prossimi giorni la città. "Durante il ciclo di monitoraggio della qualità dell'aria della giornata di ieri è stato rilevato, nelle stazioni di Francia, Magna Grecia, Cinecittà, Villa Ada, Guido, Cavaliere, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina, Arenula e Malagrotta, il superamento del valore limite giornaliero di Pm10 previsto dalla normativa vigente", spiega il sito di Roma Capitale.

Per questo il Campidoglio, con una determinazione dirigenziale, ha adottato un provvedimento di contenimento dell'inquinamento atmosferico. La misura prevede una serie di raccomandazioni tra cui quella di limitare l'uso delle auto, preferire i mezzi pubblici, le bici o gli spostamenti a piedi.

É opportuno, ad esempio, che soggetti a rischio come bambini, anziani, donne in gravidanza, cardiopatici e, più in generale, chi ha patologie respiratorie, "evitino di esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti", si legge nel provvedimento.

 È poi necessario che i cittadini attuino una "serie di azioni volontarie" per ridurre gli inquinanti come optare "per l'uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l'impiego del veicolo privato a motore, utilizzare in modo condiviso l'automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling o car sharing); preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto (esempio metano); adottare comportamenti di guida volti alla riduzione di emissioni inquinanti (es. moderare la velocità, mantenere spento il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso); limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell'aria negli edifici; optare per l'uso della bicicletta; preferire, ove possibile, spostamenti a piedi", si legge ancora sul sito.

Il 27 marzo, inoltre, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un ordinanza a carattere più generale per il miglioramento della qualità dell'aria, disponendo "la proroga del divieto della circolazione per i veicoli più inquinanti nell'area coincidente con la nuova Ztl 'Fascia Verde', dal primo aprile al 31 ottobre 2024".



