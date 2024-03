Europee: Calenda, Alessio D'Amato nella circoscrizione centro

"Iniziamo a presentare le candidature alle elezioni europee. Sarà una squadra di grandi competenze nelle materie più importanti per l'Italia e l'UE. Alessio D'Amato si candiderà nella circoscrizione centro. Alessio, come assessore alla sanità, durante la pandemia ha dato vita al più efficiente piano vaccinale italiano. Con la sua gestione la sanità del Lazio è uscita da un lungo periodo di commissariamento e ricominciato ad investire. Lavorerà in UE per riaprire la discussione sul Mes sanitario e costruire un forte piano pandemico europeo. La competenza conta. #unononvaleuno".

Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda sui social.



