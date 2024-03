Continua l'occupazione alla Sapienza 'la rettrice ci incontri'

Prosegue l'occupazione del rettorato della Sapienza iniziata nel tardo pomeriggio di ieri a Roma.

"Abbiamo dormito in aula magna e non intendiamo andare via da qui finchè non avremo risposte", dicono gli studenti dei collettivi che promuovono la protesta.

"Aspettiamo la rettrice Antonella Polimeni per un incontro pubblico alle 12 in aula magna. La mobilitazione non si fermerà fino a che non saranno discusse pubblicamente le nostre rivendicazioni", hanno detto i ragazzi. "Non ci ha ancora fatto sapere se ci incontrerà", aggiungono.

Oggi alle 14,30 è convocato il Senato accademico dell'ateneo e gli studenti dei collettivi vogliono che, come accaduto a Torino, l'ateneo non partecipi al bando Maeci che prevede una collaborazione con atenei israeliani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA