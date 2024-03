Viterbo, i ragazzi speciali Juppiter ringraziano Bagnoregio

La manifestazione si chiamava "Semplicemente Grazie" e si è tenuta venerdì scorso nella cattedrale San Donato e San Bonaventura di Bagnoregio, in provincia di Viterbo.

La serata organizzata dall'associazione per l'inclusione giovanile Juppiter, era stata ideata allo scopo di permettere ai suoi ragazzi speciali, di esprimere riconoscenza a chi, in tanti modi, si prende cura di loro ogni giorno. Infatti, durante l'evento sono stati gli stessi ragazzi speciali di Juppiter, ha consegnare 300 riconoscimenti ai rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, delle autorità religiose, della società civile e a chiunque in questi ultimi anni abbia avuto un occhio di riguardo per loro e per le loro fragilità.

"La scelta di questa giornata a Bagnoregio non è stata casuale - ha spiegato il presidente di Juppiter, Salvatore Regoli -. I ragazzi speciali che vivono nelle nostre case famiglia a Bagnoregio sono ormai parte integrante di questa comunità. Con Juppiter, Juppiter Sport, la Cooperativa Gli Aquiloni, il Comune di Bagnoregio e associazioni locali abbiamo organizzato così tante iniziative dedicate ai ragazzi qui che ormai tutto il paese li conosce, li aiuta, prova affetto per loro. Non potevamo non esprimere gratitudine a modo nostro a queste persone, e lo faremo ancora, con altri due eventi analoghi in provincia." Tra i numerosi premiati anche il capitano dei carabinieri della Compagnia di Montefiascone Stefano Colusso, il comandante della stazione carabinieri di Bagnoregio Marco Foti, i rappresentanti della Asl, i genitori dei ragazzi, i commercianti locali, i sacerdoti e le suore di Bagnoregio e naturalmente anche il sindaco Luca Profili.

"Quello che Juppiter ha fatto in questi anni si può riassumere con la parola 'Insieme' - ha detto Profili -. Avete saputo mettere insieme diversi aspetti della nostra comunità, coinvolgendo grazie ai ragazzi speciali le associazioni, le istituzioni e i singoli cittadini. Noi vi diciamo grazie".





