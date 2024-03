Vandalizzata scuola a Roma, con vernice e frasi blasfeme

Vandali in azione nella scuola Marta Russo in zona Vallerano a Roma. L'allarme è scattato stamattina quando sono state trovate 14 aule vandalizzate dell'istituto comprensivo. I responsabili avrebbero versato colla, vernici, tempere e sapone. Mentre sul pavimento della palestra è stata trovata una scritta grande 5 metri per tre con una bestemmia.

Sul posto i poliziotti del commissariato Spinaceto che indagano.

I responsabili sarebbero entrati da una finestra al piano terra.

Il dirigente avrebbe riferito che già venerdì ci sarebbe stato un danneggiamento in un'aula.



