Si finsero agenti Digos per rapina in villa, un arresto

Arrestato dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 63enne, con precedenti analoghi, per rapina aggravata in abitazione.

Il 12 maggio 2022, i militari della Stazione di Castel Gandolfo intervennero, su richiesta della vittima, in una villetta isolata nella zona delle Mole di Castel Gandolfo, dove era stata appena perpetrata una rapina.

Secondo quanto ricostruito con le indagini, tre individui, con mascherine chirurgiche e guanti in lattice, e uno con una pistola in pugno, poco prima, irruppero nell'abitazione dichiarando di essere agenti della Digos della Polizia di Stato impegnati in un'operazione speciale. Invitarono l'uomo, solo in casa, a collaborare riferendogli che suo padre e suo figlio erano stati fermati e portati nei loro uffici; simulando una perquisizione, rovistarono in tutta la casa, asportando preziosi, contanti e monili presenti, tra cui un orologio Rolex Day Date, del valore di circa 15.000 euro. Le indagini condotte dai Carabinieri con la Procura della Repubblica di Velletri, anche con l'analisi di tracce biologiche repertate sul luogo della rapina, hanno portato all'identificazione di uno dei presunti autori della rapina, che ha un profilo biologico pienamente compatibile con quello rinvenuto nella villetta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA