Agguato a Roma, indagano i pm dell'antimafia

Sull'agguato ai danni di un uomo di 55 anni avvenuto questa mattina a Roma, nella zona del quartiere Magliana, indagano i pm dell'antimafia. Il procedimento, per tentato omicidio, è coordinato dal sostituto procuratore Carlo Villani che ha affidato le indagini agli uomini della Squadra Mobile della polizia di Stato. Gli inquirenti acquisiranno le telecamere presenti nella zona di via Pian Due Torri. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale dopo essere stato raggiunto da colpi ad una gamba. Al momento non si esclude alcuna ipotesi investigativa. Gli autori del raid si sono dati alla fuga a bordo di un'auto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA