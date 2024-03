Ad Ostia una nuova sede dell'Università Roma Tre

Il nuovo polo universitario di Roma Tre a Ostia si completa, arricchendo l'offerta didattica e aggiungendo spazi qualificati e attrezzati per accogliere oltre un migliaio di studenti. L'inaugurazione della nuova Sede Universitaria di Ostia di Roma Tre è prevista per lunedì 25 marzo alle 10.30 in via Bernardino da Monticastro 1.

Dopo il taglio del nastro all'ingresso della sede si svolgeranno i saluti del rettore dell'Università degli Studi Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, del direttore generale dell'Ateneo, Alberto Attanasio, del presidente del X Municipio, Mario Falconi e dell'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma con delega del Sindaco di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.

L'intervento di ristrutturazione all'ex Enalc Hotel è durato due anni, a fronte di un investimento di 17 milioni di euro. La vocazione di Roma Tre alla rigenerazione di molti spazi urbani della Capitale restituiti a nuova vita, si allarga dal quadrante Ostiense-San Paolo a Ostia. Un recupero immobiliare importante, in grado di dare una nuova e bella veste urbana a uno dei tanti spazi dismessi e abbandonati da troppo tempo.

La nuova sede universitaria di Ostia di Roma Tre conta su una superficie complessiva di 6400 metri quadrati. Si compone di 15 aule con un'offerta complessiva di 869 posti, più un'aula magna di 176 posti. Complessivamente ci sono 1045 posti aula disponibili, a cui si aggiungono gli spazi di 4 laboratori didattici e 154 postazioni di studio. A tutto ciò si aggiungono lo spazio mensa - fino a 150 posti - nel seminterrato, e 17 uffici con altre 34 postazioni di lavoro per il personale.

La nuova sede di Ostia ospiterà corsi del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica (laurea triennale in Ingegneria meccanica curriculum Tecnologie per il mare e laurea magistrale in Ingegneria meccanica per le risorse umane), del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche (laurea magistrale in Sustainable coastal and ocean engineering) e del Dipartimento di Giurisprudenza (laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici curriculum Sicurezza territoriale e informatica).

Infine, gli organi collegiali di Ateneo hanno approvato una convenzione con la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza per l'istituzione di un master in Cybersecurity. L'offerta è in via di definizione.



