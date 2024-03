Un grosso albero è caduto su via Cristoforo Colombo a Roma centrando due auto. E' accaduto all'altezza di viale Asia all'Eur. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Al momento si segnala un ferito che non sarebbe grave. Il tratto di strada dove è caduto il pino è stato chiuso al traffico. Via Cristoforo Colombo è un'arteria stradale di grande scorrimento che collega il centro di Roma al litorale di Ostia.



