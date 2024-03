Nel weekend 25 morti sulle strade, Lazio in vetta con 6 vittime

Lo scorso fine settimana, tra venerdì 15 e domenica 17 marzo, è stato il più sanguinoso dall'inizio dell'anno sulle strade italiane, con 25 vittime, in netto aumento rispetto al weekend precedente (16). Lo rileva l'Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, con sede a Forlì. Sono state 6 le vittime nel Lazio, 4 in Puglia e Sardegna, 3 in Sicilia, 2 in Veneto e Emilia-Romagna e una in Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Campania.

Tre gli incidenti plurimortali, con nove vittime. La vittima più giovane un neonato di 3 mesi, le più anziane due uomini di 83 anni, 16 avevano meno di 35 anni. Hanno perso la vita 16 automobilisti, 5 motociclisti, 4 pedoni. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di sei incidenti fatali, 7 quelli avvenuti su strade statali e provinciali.

Sono state 6 le vittime nel Lazio, 4 in Puglia e Sardegna, 3 in Sicilia, 2 in Veneto e Emilia-Romagna e una in Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Campania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA