Da sabato a Torrimpietra al via il campo di tulipani U-Pick

Da sabato 23 marzo ritornano i "Tulipani di Barbabianca", il campo di tulipani U-Pick organizzato, a Torrimpietra, nella zona nord del territorio di Fiumicino, dall'azienda agricola "Torre in Pietra Carandini". I visitatori potranno raccogliere i propri fiori direttamente dal campo scegliendo tra più di 35mila tulipani, di tutte le forme e colori, e creare il proprio bouquet da portare a casa. Oltre alla raccolta, sono previste anche tante attività per tutte le età.

I più piccoli potranno divertirsi partecipando alla Caccia al Tesoro di Pasqua o ai laboratori creativi, dove realizzeranno con pittura su cavalletti o collage l'immagine di un vaso di tulipani allestito per l'occasione. Sono poi previste anche sessioni fotografiche nel campo dei tulipani, workshop floreali per realizzare centrotavola e bouquet di stagione, e sessioni di pittura en plein-air per adulti.

L'evento, che si svolge nei week-end, dal 23 marzo fino alla fine della fioritura, dalle 9 alle 17, e' alla sua terza edizione. L'Azienda Agricola Torre in Pietra Carandini si dedica da diversi anni all'organizzazione di eventi a contatto della natura, festeggiando l'arrivo della primavera con i tulipani e l'autunno con le "Zucche di Barbabianca".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA