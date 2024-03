Bancarotta, per Coppola un'altra condanna a 2 anni e 8 mesi

E' arrivata oggi un'altra condanna per bancarotta a 2 anni e 8 mesi di reclusione per Danilo Coppola, l'immobiliarista romano che all'epoca dei "furbetti del quartierino" aveva patteggiato per il caso Antonveneta, nel processo milanese per il caso cosiddetto "Porta Vittoria bis".

Una condanna che ha portato la pena finale, "in continuazione" con quella del precedente filone, a 9 anni e 8 mesi.

Lo ha deciso la seconda sezione penale (presidente del collegio Emanuele Mancini), a seguito dell'inchiesta del pm Mauro Clerici con al centro imputazioni scaturite dall'inchiesta principale sui crac Gruppo Immobiliare 2004, Mib Prima e Porta Vittoria, che avevano già portato alla condanna definitiva per bancarotta per l'immobiliarista a 7 anni di carcere. Di questi, per via del pre-sofferto, deve scontare 6 anni, 2 mesi e 12 giorni. Una pena definitiva per la quale, lo scorso dicembre, è stato arrestato a Dubai, dove si era trasferito dopo essere stato in Svizzera.

Allo stato Coppola è libero e ancora negli Emirati Arabi, dopo che l'Italia ha inoltrato la richiesta di estradizione, ma il procedimento non si è ancora concluso.

Tra gli episodi al centro del processo milanese, che si è chiuso oggi in primo grado, c'è la bancarotta per il fallimento nel 2015 della srl Editori per la finanza, di cui Coppola sarebbe stato "amministratore di fatto".



