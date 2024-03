Viola divieto avvicinamento e picchia la ex, arrestato

Ha violato il divieto di avvicinamento alla ex ed è stato sorpreso a picchiarla in una macchina. Per questo la polizia ha arrestato il 43enne.

Tutto è nato quando un agente libero dal servizio, appartenente al I Reparto Mobile di Roma, mentre stava transitando nei pressi di viale dell'Umanesimo all'Eur ha notato un uomo a bordo di un'auto in sosta che stava picchiando con schiaffi e pugni una donna, urlando svariate frasi aggressive nei suoi confronti e impedendole di scendere dal veicolo.

Il poliziotto si è avvicinato alla coppia qualificandosi e l'uomo ha iniziato a inveire anche contro di lui. A quel punto l'agente ha contattato la sala operativa per chiedere il supporto di altri operatori poiché la situazione stava degenerando.

Dopo pochi minuti sono giunte sul posto le altre volanti, ma l'uomo ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo fino a scagliarsi contro gli agenti, ma è stato bloccato.

I poliziotti, in seguito agli accertamenti, hanno appurato che l'uomo era gravato da un divieto di avvicinamento dai luoghi abitualmente frequentati dall'ex compagna. E' stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e perché inottemperante al provvedimento di divieto di avvicinamento.





