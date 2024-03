Scoperta 'casa di riposo' abusiva vicino Roma

Scoperta dai carabinieri una 'casa di riposo' abusiva vicino Roma, Nei giorni scorsi i militari della compagnia di Velletri sono intervenuti con l'ausilio del personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro dell'ASL Roma 6, accertando che all'interno di un'abitazione privata, un uomo e una donna di 51 e 46 anni, avevano avviato un'attività finalizzata all'accoglienza di persone anziane senza le necessarie autorizzazioni.

Durante il controllo, i carabinieri hanno identificato 5 ospiti, di età compresa dai 79 ai 93 anni, tutti in buone condizioni di salute. Quattro sono stati riaffidati ai rispettivi familiari mentre la 93enne è stata accompagnata da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Velletri poiché non sono stati rintracciati parenti.

Nel corso dei controlli, inoltre, i militari hanno denunciato alla Procura di Velletri i gestori dell'attività, dopo aver accertato diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come la mancanza del documento di valutazione dei rischi e l'inadeguatezza dell'impianto elettrico. I sanitari dell'ASL, invece, hanno diffidato i responsabili della struttura a produrre la documentazione amministrativa che attesti il possesso delle autorizzazioni risultate mancanti durante il controllo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA