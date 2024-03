Scontro frontale in autostrada in A1 nel Lazio, traffico in tilt

Lunghe code ed un tratto di autostrada chiuso questa mattina a causa di uno scontro frontale lungo la A1 nel tratto compreso tra i caselli di Frosinone e Ceprano, sulle corsie che portano a Sud. Qui, intorno alle ore 8.30, una Fiat Panda rossa ed una Mini Clubman nera si sono scontrate con violenza in un tratto interessato da lavori e per questo a doppio senso di marcia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco di Frosinone per liberare dalle lamiere i feriti. È stato necessario far atterrare due elicotteri per trasferire a Roma i due pazienti più gravi mentre i tre meno gravi sono stati ricoverati negli ospedali di Frosinone e di Cassino. Tra i cinque feriti, due sono bambini.

L'incidente ha avuto ripercussioni su entrambe le direzioni di marcia e si sono registrati una decina di chilometri di coda.





