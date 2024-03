Al De Lellis di Rieti inaugurati pronto soccorso e reparti

Sono tre gli interventi di ristrutturazione e ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale di Rieti, che ha una superficie di 1740 metri quadrati.

L'investimento di un milione e duecentomila euro, riferisce questa mattina la Regione Lazio in occasione della visita a Rieti del presidente Francesco Rocca, ha permesso di ampliare le aree di permanenza, di osservazione e la sala di attesa.

Attraverso i fondi dell'edilizia sanitaria, l'Asl di Rieti ha potuto ristrutturare e completare i lavori dei reparti di Neonatologia e Ostetricia-Ginecologia. Inoltre, dopo aver modificato il progetto precedente, è stato realizzato un collegamento diretto tra i reparti, migliorando significativamente l'accessibilità alle pazienti neomamme, che ora possono accedere direttamente dal nido alla degenza. Il reparto di Neonatologia è stato dotato di quattro postazioni di monitoraggio all'avanguardia, mentre quello di Ostetricia-Ginecologia conta ora su 15 posti letto, garantendo un'assistenza completa e all'avanguardia. Grazie al nuovo layout, è stato possibile riorganizzare il percorso 'fast track' Ostetrico-Ginecologico, creando un sistema ibrido tra pronto soccorso e reparto, per garantire un servizio efficiente e tempestivo. Le pazienti, dopo il triage iniziale, vengono ora condotte presso il reparto di Ostetricia-Ginecologia, dove il personale medico infermieristico esegue le visite necessarie. In caso di necessità di osservazione, il personale attiva l'osservazione breve intensiva (obi) presso lo stesso reparto, garantendo un'assistenza immediata e di qualità.



