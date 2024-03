Viterbo, inaugurato il nuovo parco termale TusciaTerme

Il nuovo complesso termale è stato inaugurato questa mattina alle 12, dalla famiglia Belli ideatrice del progetto e dalla sindaca di Viterbo Chiara Frontini. TusciaTerme, questo il nome del nuovo sito termale, si trova in località Paliano, a pochi chilometri da Viterbo, e ospita al suo interno cinque vasche di acqua termale per un totale di oltre mille metri quadrati balneabili.

Al taglio del nastro questa mattina, insieme alla sindaca Frontini, Fabio Belli, il padre Domenico e il vescovo Orazio Francesco Piazza. Presenti anche le massime autorità civili e militari della provincia, tra cui il presidente della commissione parlamentare ambiente Mauro Rotelli, il presidente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo Domenico Merlani, il presidente di Unindustria Viterbo Sergio Saggini, il presidente Ance Andre Belli e i consiglieri regionali Daniel Sabatini e Enrico Panunzi.

"Oggi con questo taglio del nastro segnamo un grande traguardo per lo sviluppo del termalismo viterbese." ha detto la sindaca Frontini subito dopo l'inaugurazione. Il nuovo parco termale sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, nei mesi di luglio e agosto l'apertura sarà protratta fino a mezzanotte.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA