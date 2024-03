Viterbo, truffa un'anziana ma lo prendono sul fatto

L'uomo, un 55enne campano con numerosi precedenti, è stato arrestato dai carabinieri appena uscito dalla casa della sua vittima. Il fatto è successo ieri a Tuscania, in provincia di Viterbo.

Già dalle prime ore del mattino i carabinieri della stazione locale si erano allertati per le numerose telefonate arrivate in caserma, nelle quali alcuni residenti riferivano di aver ricevuto telefonate da uno sconosciuto che gli chiedeva soldi per far fronte ad emergenze familiari di vario genere.

Fortunatamente la quasi totalità delle persone non aveva abboccato all'amo e dopo aver attaccato allo sconosciuto, aveva chiamato i carabinieri. Purtroppo però, una 79enne del posto, dopo aver ricevuto la fatidica telefonata si era spaventata ed era caduta nella trappola tesa dal 55enne.

L'uomo infatti, aveva raccontato alla donna che sua figlia aveva provocato un incidente stradale con feriti gravi, e che per questo motivo era trattenuta in caserma, aggiungendo che per la sua scarcerazione avrebbe dovuto consegnare 7.500 euro a un avvocato che da lì a poco si sarebbe presentato direttamente a casa sua.

L'anziana, sconvolta dalla notizia, ha acconsentito a consegnare il denaro al finto avvocato, ma fortunatamente il marito ha deciso di non aspettare il sedicente legale a casa, ma di portare direttamente in caserma la somma richiesta.

Quando l'uomo si è presentato in caserma chiedendo la scarcerazione della figlia, i militari hanno intuito immediatamente, e si sono precipitati a casa della coppia di anziani, ma appena arrivati si sono imbattuti nel 55enne che, nel frattempo era andato a riscuotere la somma fingendosi l'avvocato della telefonata.

L'uomo aveva addosso 1300 euro che si era appena fatto consegnare dalla donna che, nonostante il marito fosse appena andato in caserma, presa alla sprovvista gli aveva dato.

Per il 55enne, è scattato l'arresto con obbligo di dimora.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA