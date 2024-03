Viterbo, all'Unitus la prima fonico donna di Radio Deejay

L'evento si è svolto lo scorso 12 marzo nella sede dell'Università degli studi della Tuscia, e ha visto come protagonista Barbara Blago, primo fonico donna in 42 anni di attività di Radio Deejay.

L'incontro-evento nato all'interno delle attività della web radio ufficiale dell'Ateneo viterbese, Radio Unitus, è stato possibile grazie alla docente di sociologia Chiara Moroni, ed è stato coordinato da Elisa Spinelli, station manager di Radio Unitus e da Giorgio Graziotti, autore e speaker del network universitario. Al seminario erano presenti 200 studenti, di scuole medie e superiori e universitari del nostro territorio.

Barbara Blago, al secolo Barby DJ, ha raccontato ai partecipanti il suo percorso professionale che è iniziato fin da giovanissima in emittenti della sua terra d'origine, la Puglia, dove ha ricoperto diversi ruoli fino a diventare direttrice artistica. Il suo racconto è stato accompagnato da foto e video delle attività a cui è rimasta più legata, con aneddoti e racconti delle sue esperienze con Fiorello e Linus. La Blago ha ripercorso la sua carriera, che oggi svolge all'interno di Radio Deejay, attraverso riflessioni, battute ma anche momenti commoventi.

Il momento più significativo dell'evento è stato quando la Blago ha coinvolto la platea e i relatori raccontando la sua originale tecnica per esorcizzare tutti i comportamenti negativi e prevaricanti, che i colleghi uomini hanno avuto nei suoi confronti in quanto professionista femminile in un lavoro considerato ancora oggi "maschile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA