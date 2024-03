Roma: al via lavori per isola ambientale Fonte Meravigliosa

Sono stati avviati i lavori, che dureranno circa 6 mesi, per la realizzazione di un'isola ambientale all'interno del quartiere Fonte Meravigliosa nella zona delimitata da viale Stefano Gradi, via Roberto Ferruzzi e via Tommaso Arcidiacono. Così il Campidoglio in una nota.

L'intervento, realizzato da Roma Servizi per la Mobilità, prevede percorsi e spazi pedonali in sicurezza e continui per muoversi all'interno dell'isola ambientale, oltre alla creazione di una rete ciclabile locale che consenta di effettuare gli spostamenti relativamente brevi. Saranno inoltre istituiti sensi unici contrapposti, realizzate infrastrutture per agevolare la mobilità dolce, come percorsi pedonali e ciclabili, e per migliorare la sicurezza stradale. Sarà realizzato, ad esempio, un collegamento ciclabile da e per l'itinerario già previsto lungo via di Vigna Murata verso il nodo di scambio di Laurentina, connesso con il nuovo anello ciclabile proposto su via Tommaso Arcidiacono, via Roberto Ferruzzi e viale Stefano Gradi. Sarà istituito il limite di velocità a 30 km/h su viale Stefano Gradi, sarà realizzato un sistema di ricircolo a maglie e un sistema di sensi unici per il contenimento delle velocità anche nelle ore notturne.

"Con l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'isola ambientale di Fonte Meravigliosa - ha commentato l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - prosegue il nostro impegno per rendere le strade della Capitale più sicure e per restituire lo spazio fisico alle persone togliendolo alle automobili. Roma ha una media di incidenti stradali quasi pari alla media delle altre città in termini di percentuali, ma ha un dato negativo sull'eccessiva mortalità di pedoni e ciclisti. Le isole ambientali e zone 30 aiuteranno a migliorare la sicurezza delle utenze cosiddette deboli e non solo: grazie a questi interventi, infatti, riusciremo a recuperare la vivibilità degli spazi urbani, a promuovere la mobilità dolce e attiva, migliorando la salute dei cittadini, e a ridurre l'inquinamento ambientale in tutte le sue forme".



