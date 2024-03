Gualtieri, 'pubblicata gara per realizzare i biodigestori'

"È stata pubblicata ieri la gara per la realizzazione dei biodigestori. In pochi ambiti come in quello della sostenibilità bisogna parlare con i fatti, e dopo anni di parole noi rispondiamo con i fatti. Entro il mese poi partiranno le gare per gli impianti della carta e della plastica perché ci sono anche questi altri due impianti fondamentali". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo al convegno 'Roma Circolare - Per una nuova economia: la Capitale fa la differenza' in corso in Sala della Protomoteca in Campidoglio. "Poi quello delle terre di spazzamento, il riciclo, il rapporto con le filiere. "L'organico lo mandiamo in Veneto dove fanno il biometano, per loro - ha aggiunto - Noi invece facciamo i biodigestori cosi lo facciamo per noi ed evitiamo di mettere il diesel nei nostri camion".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA