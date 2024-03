Gualtieri, 'in 4 anni differenziata al 60%, si può fare'

"La differenziata a Roma non è ancora sufficiente anche se ha cominciato a crescere, siamo al 47 per cento, vogliamo arrivare in linea coi nostri obiettivi al 60 per cento nel 2028, quindi più che raddoppiare il tasso di crescita attuale in quattro anni, che ci sembra oggi un obiettivo realistico". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo al convegno 'Roma Circolare - Per una nuova economia: la Capitale fa la differenza' in corso in Sala della Protomoteca in Campidoglio. "È un obiettivo minimo: puntiamo al 70% nel 2035. Roma ha caratteristiche particolari che rende difficile questa sfida, una citta molto grande che attrae tantissimi non residenti. Le strade di periferia sono poi oggetto del turismo dei rifiuti. Ma al netto del fenomeno illegale, ci sono i turisti e i pendolari e questo rende l'obiettivo più difficile. La nostra valutazione però è che sia possibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA