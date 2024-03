Un anno di grandi eventi al Maxxi, museo in movimento

Arti visive, architettura, design, musica, danza, teatro, performance: il 2024 per il Maxxi, il museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, è un anno caratterizzato da grandi mostre e prestigiose collaborazioni con musei e istituzioni culturali in Italia e nel mondo.

Il primo progetto espositivo è la mostra 'Ambienti 1956 - 2010. Environments by Women Artists II', con Haus der Kunst Monaco, che dal 10 aprile metterà in luce il contributo delle donne alla storia degli ambienti, al confine tra arte, architettura e design. Seguono altri appuntamenti e significative collaborazioni, come quella con il Guggenheim Bilbao dal 21 giugno nella monografica 'Giovanni Anselmo. Oltre l'orizzonte', focus sull'opera completa dell'artista, dagli anni '70 alle ricerche più recenti. Sempre il 21 giugno si inaugura la mostra interdisciplinare progettata da Italo Rota, 'La Visione Astratta. Esperienza fisica del pensare astratto', viaggio nella mente umana e nelle sue potenzialità.

A ottobre tornano l'architettura e l'eterna utopia dello spazio in movimento con la mostra 'InMotion', curata dallo Studio Diller Scofidio+Renfro, tra i più celebri e influenti al mondo. A novembre la mostra 'Memorabile: Ipermoda', in collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana, espone abiti, accessori e immagini che raccontano la moda e la sua aspirazione a essere memorabile. A dicembre il museo, in collaborazione con l'Istituto per il Catalogo e la Documentazione, ospita la rassegna dedicata al fotografo Guido Guidi, che ha rivoluzionato il modo di rapportarsi al paesaggio.

Negli spazi Extra e Corner proseguono i progetti con il ministero della Cultura: dal 22 marzo 'Artificial Hell' racconta il viaggio infernale di Dante in una sequenza di opere figurative realizzate da Riccardo Boccuzzi con l'IA; dal 27 marzo 'Briganti Eleganti. L'arte della moda maschile' rintraccia gli archetipi della moda in queste figure leggendarie; dal 13 giugno 'Nuove Avventure Sotterranee' espone le foto di grandi opere in Italia, Argentina, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Infine, i premi che valorizzano il talento di giovani artisti, il Maxxi Bvlgari Prize e il Premio italiano di Architettura con la Triennale di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA