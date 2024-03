Studentesse 'spogliate' con l'app dai compagni, indagini dei Cc

Cinque studenti minorenni di una scuola della provincia di Latina hanno estrapolato alcune fotografie dai profili Instagram di quattro compagne di classe, caricandole su un sito web che, attraverso l'intelligenza artificiale, permette di "spogliare" le donne creando delle immagini realistiche. Come riporta l'edizione locale de "Il Messaggero", il software ha inserito il viso delle quattro studentesse minorenni adattandolo a corpi fotografati in pose "hard": immagini che i ragazzi hanno poi condiviso sui social, mostrandole in particolare ai loro compagni. Quando il caso è stato segnalato alla dirigente scolastica, quest'ultima ha contattato i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Ora probabilmente si procederà al sequestro dei telefoni per analizzare le immagini e bloccarne l'ulteriore diffusione. Appena una settimana fa, invece, un caso simile si era verificato in un altro istituto superiore del capoluogo pontino, sul quale la Procura dei Minori di Roma ha anche aperto un'inchiesta: in questo caso, erano stati tre gli studenti tra i 14 e i 15 anni che avevano preso delle foto di due compagne per poi "spogliarle" attraverso Bikinioff, l'applicazione che crea automaticamente dei nudi falsi ma piuttosto realistici, e quindi condividerle attraverso chat e social network, immagini divenute virali all'interno dell'istituto.



