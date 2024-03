Roma al Mipim, 'Capitale più attrattiva per investimenti'

Roma è la terza città per residenti nell'Ue dopo Berlino e Madrid, ma è anche la quarta Città Metropolitana, dopo Parigi, Madrid e Barcellona. Le dimensioni demografiche hanno una rilevanza anche in termini di domanda e servizi che, unito all'ammontare del reddito disponibile delle famiglie, stimato in 103 miliardi di euro nel 2022, rende la Capitale una città estremamente attrattiva per nuovi investimenti. E' quanto si legge in una nota del Campidoglio sui risultati dello studio della Rur, Rete Urbana delle Rappresentanze, presentati allo stand di Roma al Mipim di Cannes.

Accanto a questi dati, il rapporto illustrato dal presidente Giuseppe Roma sottolinea come il cambio di passo dell'attuale amministrazione nei confronti delle opere pubbliche e dei cantieri abbia generato un'attenzione particolare degli investitori privati.

Le principali linee di intervento che hanno riacceso l'interesse a investire su Roma fanno riferimento al Pnrr, alle opere legate al Giubileo 2025 e altre risorse nazionali per un importo complessivo di 8,2 miliardi. Oltre alle opere infrastrutturali per la mobilità, che assorbono il 47,6% delle risorse complessive pari a 3,9 miliardi, il programma comprende la gestione dei rifiuti, il digitale, l'efficienza energetica, innovazione e ricerca, inclusione sociale, riqualificazione delle periferie, forestazione urbana.



