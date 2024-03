Riconsegnato ad artista busto di Anna Magnani divelto a Roma

È avvenuta ieri la consegna del busto bronzeo di Anna Magnani, divelto lo scorso fine settimana a Roma, allo scultore Gianluca Bagliani. A provvedere alla restituzione gli agenti della polizia locale. Ed è stata proprio una pattuglia dei caschi bianchi dell' Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) a intervenire nella notte tra l'8 e il 9 marzo, in via della Pelliccia a Trastevere, riuscendo a recuperare la scultura raffigurante l'attrice che era stata poco prima divelta e poi abbandonata in strada. Gli agenti sono impegnati nelle indagini per risalire ai responsabili dell'atto vandalico e ieri hanno affidato l'opera al suo realizzatore per consentire l'avvio dei lavori di restauro.



