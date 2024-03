Orrore a Cassino, torturano e uccidono due cani, denuncia Enpa

Scene da film dell'orrore a Cassino dove due giorni fa sono stati rinvenuti i resti di due cani torturati e soffocati. A trovarli un pescatore del posto che si trovava a Sant'Angelo In Theodice, una frazione di Cassino (Frosinone), vicino al fiume. Lì ha visto i corpi dei cani: avevano le zampe legate e una busta attorno alla testa tenuta ben salda da un nastro adesivo. Sul posto è intervenuta la sezione Enpa di Cassino che ha chiamato immediatamente i Carabinieri e la Asl. I resti dei cani sono stati portati via dalla Asl e ora dovranno essere sottoposti ad autopsia per accertare le cause della morte. L'Ente Nazionale Protezione Animali ha presentato denuncia e invita chiunque abbia visto o sappia qualcosa a farsi avanti.

"Chi ha fatto questo orrore - afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - lo ha fatto divertendosi nel vedere la sofferenza di questi poveri cani che sono stati torturati e uccisi. La nostra sezione di Cassino ha raccolto ultimamente diverse segnalazioni di cani scomparsi, sia di proprietà sia cani di quartiere. I volontari Enpa sospettano che questo ritrovamento orrendo possa essere connesso alla sparizione degli animali. Invitiamo chiunque abbia visto o sospettato qualcosa a farsi avanti e dare più informazioni possibili, anche in forma anonima. Coloro in grado di compiere azioni di questo tipo sono sicuramente persone socialmente pericolose che vanno individuate, punite e fermate. Ringraziamo le Forze dell'Ordine per il lavoro che stanno svolgendo, come Enpa non ci fermeremo finché non avremo trovato i responsabili di questo autentico orrore".



